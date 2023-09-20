Він переїхав за кордон.

Андрій Доманський побудував успішну кар'єру телеведучого в Україні, проте завжди намагався просувати пропагандистські наративи. Тому ніхто не здивувався, коли після 24 лютого 2022 року він втік з нашої країни.

Ви могли б подумати, що він зараз живе в Росії, проте це не так. Ведучий Слава Дьомін з'ясував, що Доманський ховається від повномасштабної війни в Європі.

Більш того, Дьомін поспілкувався з їхніми спільними знайомими і з'ясував, що його колега виїхав за кордон цілком законно. У нього п'ятеро дітей, троє з яких ще неповнолітні.

Крім того, Слава розповів, що писав Доманському з пропозицією записати інтерв'ю, проте той повністю його проігнорував.

Чим відомий Андрій Доманський

Андрій Доманський народився в Одесі. Свою кар'єру він починав на радіо в 1994 році. Через шість років він став ведучим програми "Підйом". Також він вів шоу "Хто проти блондинок?", "Все для тебе", "Інтуїція", "Сусід на обід", "Фабрика зірок" та інші.

У нього було два офіційних і один цивільний шлюб. Однією з дружин Доманського була ведуча Лідія Таран. У них є дочка Василина. Таран, на відміну від екс-чоловіка, повністю на боці України.

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