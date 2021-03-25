Кримінальну справу вже передали до суду.

Популярний артист Тіма Білоруських визнав свою провину у кримінальній справі про наркотики. Тепер справу проти нього і його знайомого передали до суду.

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Про це повідомляє Інтерфакс.

"Прокуратура Московського району Мінська направила до суду кримінальну справу стосовно 22-річного музичного виконавця і його 25-річного знайомого, яким інкриміновано незаконний без мети збуту обіг наркотичних засобів і психотропних речовин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в січні 2021 року Тіму затримала поліція в одному з ігрових клубів у Мінську. У нього знайшли гашиш і амфетамін. Співак був відпущений під заставу, його знайомий знаходиться під вартою.

Хто такий Тіма Білоруських:

Як Тіма сам розповідав, на момент виходу пісні, яка зробила його знаменитим, "Мокрі кроси" він працював офіціантом в ресторані

Пісня була викладена на YouTube в середині серпня 2018 року. Через місяць вона вже була в топі соціальної мережі "ВКонтакте" і стрімінгових сервісів, звідки не виходить

Зокрема, вона досягла першої п'ятірки музичного сервісу Apple Music

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Автор: Діана Могилєвич