Популярний артист Тіма Білоруських визнав свою провину у кримінальній справі про наркотики. Тепер справу проти нього і його знайомого передали до суду.
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Про це повідомляє Інтерфакс.
"Прокуратура Московського району Мінська направила до суду кримінальну справу стосовно 22-річного музичного виконавця і його 25-річного знайомого, яким інкриміновано незаконний без мети збуту обіг наркотичних засобів і психотропних речовин", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в січні 2021 року Тіму затримала поліція в одному з ігрових клубів у Мінську. У нього знайшли гашиш і амфетамін. Співак був відпущений під заставу, його знайомий знаходиться під вартою.
Хто такий Тіма Білоруських:
- Як Тіма сам розповідав, на момент виходу пісні, яка зробила його знаменитим, "Мокрі кроси" він працював офіціантом в ресторані
- Пісня була викладена на YouTube в середині серпня 2018 року. Через місяць вона вже була в топі соціальної мережі "ВКонтакте" і стрімінгових сервісів, звідки не виходить
- Зокрема, вона досягла першої п'ятірки музичного сервісу Apple Music
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