Кароль навіть без макіяжу має чудовий вигляд / фото instagram.com/tina_karol
Мегапопулярна українська співачка Тіна Кароль показала відео тренування в спортзалі.Читайте такожАнна Сєдокова показала соковиті сідниці в бікіні (фото)
Відповідний ролик артистка опублікувала в Instagram в stories. На записі Кароль постала без макіяжу.
У кадрі видно витончену фігуру Тіни. Також на відео вона засвітила пишний бюст.
Варто зазначити, що Кароль і без макіяжу має чудовий вигляд, її обличчя ідеальне й без косметики.
Кароль без макіяжу має чудовий вигляд / фото instagram.com/tina_karol
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