Навіть без макіяжу виконавиця має чудовий вигляд.

Мегапопулярна українська співачка Тіна Кароль показала відео тренування в спортзалі.Читайте такожАнна Сєдокова показала соковиті сідниці в бікіні (фото)

Відповідний ролик артистка опублікувала в Instagram в stories. На записі Кароль постала без макіяжу.

У кадрі видно витончену фігуру Тіни. Також на відео вона засвітила пишний бюст.

Варто зазначити, що Кароль і без макіяжу має чудовий вигляд, її обличчя ідеальне й без косметики.

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Автор: УНІАН