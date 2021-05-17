Довкола двох артистів не раз виникали чутки про роман.

Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала чутки про роман з Даном Баланом, які раз у раз підігрівалися під час їхньої участі у вокальному шоу "Голос країни".

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Зірка зазначила, що нав'язати любов неможливо, а сама зіркова пара, за її словами, була щирою.

"Хіба флірт називають обманом? Це гра напівтіней романтики. Нав'язати любов неможливо. Ми були щирі й це наша історія. Як буде далі - це наш secret paradise!",- зазначила співачка.

"Роман" між Тіною Кароль і Даном Баланом

Екранний роман зіркових тренерів проекту "Голос країни" Дана Балана і Тіни Кароль не дає спокою шанувальникам пари.

Вони досі губляться в здогадах, чи відбувається щось більше, ніж просто дружба, між артистами у реальному житті. Відповісти на це запитання вирішив Керівник Big entertainment shows "1+1" Володимир Завадюк.

"Я вірю в хімію між Даном і Тіною, й її складно приховати. І Дан не раз говорив ще до початку шоу, до початку 9-го сезону, що він - один з фанатів Тіни, він знає всі її пісні й переглянув всі її кліпи", - поділився Завадюк.

Разом з тим Завадюк підтвердив, що під час суперфіналу "Голосу країни" Балан перебував у будинку Тіни.

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Автор: Ольга Робейко