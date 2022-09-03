Українська співачка Тіна Кароль лише нещодавно почала ділитися власними знімками. Зірка підкреслює, що нещодавно провела першу фотосесію з часу повномасштабного вторгнення. Однак про повернення до минулого життя казати неможливо - співачка активно гастролює по Європі і дає благодійні концерти, збираючи гроші для України.
У себе в Telegram-блозі зірка показала фото, зроблене у дзеркалі ліфту. Там Кароль позує у синьому світшоті з коміром та джинсових мінішортах, які виділили її стрункі ноги.
Доповнила її лук яскрава жовта бананка. Символічним стало і те, що позаду співачки - синьо-жовтий фон.
Втім деякі коментатори на фан-сторінці зазначили, що Тіна аж неприродно худа.
Нагадаємо, нещодавно Кароль вперше за час війни влаштувала фотосесію на вулицях Києва.
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