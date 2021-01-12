Кароль постала в новому образі / instagram.com/tina_karol
Українська співачка Тіна Кароль опублікувала в Instagram фотографію, на якій постала у відвертому образі.
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Зірка позувала в чорній довгій сукні з відкритою спиною. При цьому до фотографа вона повернулася таким чином, що засвітила груди, які виглядали з-під сукні. У підписі до фото Тіна написала, що вона швидше лід, ніж сніг.
"Ви полум'я", "Якщо лід - то неймовірний, трепетний, щирий і сентиментальний", "Розкішна", - написали фанати.
Кароль постала в новому образі / instagram.com/tina_karol
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