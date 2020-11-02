Співачка показала нові фото.

Українська співачка Тіна Кароль опублікувала в Instagram нові фотографії.

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На них зірка позує в чорній довгій сукні, колготках в сіточку і туфлях на високих підборах.

Варто відзначити, що до свята Halloween Кароль підібрала зовсім незвичайний образ.

Замість свого розкішного волосся вона одягла перуку блондинки. А замість звичного макіяжу з червоними губами, співачка зробила на обличчі зморшки і нанесла нюдовий макіяж. Хоча червоному кольору вона все ж не зрадила і нафарбувала їм нігті.

"Тепер ми бачили все", "Часу належить все", "Жах", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич