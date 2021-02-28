Співачка вважає, що є речі, за які не можна заступати.

Українська співачка Тіна Кароль в інтерв'ю ведучій "Світського життя" Катерині Осадчій розповіла, що цей скандал - це дно. Особливо те, що це показав національний канал.

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Кароль зазначила, що дійсно використовувала Олю для піару своєї нової пісні "Скандал".

"Так, я вдова, плакала з 27 років і коли він сниться, плачу досі. Те, що показали по ТБ - це моральне дно. Вся ця історія заслуговує того, щоб їх просто пошкодувати. Всі вляпалися в якийсь скандал. Думаю, що зараз всі зробили висновки. Ну і звичайно, тут же максимально торкнулися моєї серцевої чакри. Добре, нехай ця ваша гордовитість, насмішка стане моїм піар ходом для розкрутки пісні. Просто тим самим я показала те, що є речі, за які не можна заступати, це червона лінія", - сказала співачка.

Крім того, Тіна сказала, що не хоче відвертатися при вигляді Олі. Вона хоче поговорити і нормально спілкуватися в майбутньому, бо вони часто перетинаються на концертах.

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Автор: Діана Могилєвич