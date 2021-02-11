Співачка зазначила, що буде сіяти тільки добро.

Українська співачка Тіна Кароль в одній з українських радіостанцій представила свій новий трек "Скандал". Шанувальники співачки гадають, чи пов'язана ця пісня з витівкою Олі Полякової на шоу "Маска", коли вона назвала Тіну "плакальницею на похоронах". Звичайно, ведучий радіостанції запитав про це у самої Тіни.

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Тіна дала чітку відповідь на питання і запропонувала більше цю тему не чіпати.

"Я взагалі вважаю, що є дно і ми взагалі не маємо права його пробивати. Адже ми спілкуємося з населенням України. Ти і я сидимо і говоримо на багатомільйонну аудиторію, телебачення наше теж, вирощуємо людей. Це наш "чорнозем". Що ми туди посіємо, то й пожнемо. Тому, давайте я удам, що все бачила, але буду сіяти тільки добро. І ти так само", - сказала Кароль.

Що стосується зв'язку між новим кліпом і скандалом з Поляковою, Тіна сказала, що сприйняття того, що відбувається залежить від інтелекту людини.

"Це вже наскільки працює інтелект людини. Або вона образиться, або ворог стане його помічником", - додала Кароль.

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Автор: УНІАН