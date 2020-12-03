Співачка захопила шанувальників новим фото.

Українська співачка Тіна Кароль опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в чорній довгій сукні з оголеною спиною. До камери Тіна повернулася боком, піднявши одну руку. Тим самим вона злегка засвітила свої груди. Варто відзначити, що у Кароль красива фігура. В цілому фото вийшло дуже сексуальним і жіночним.

"Шикарна", "Ікона", "Як же мені подобаються ці фото", "Кішечка", "Вау, горю", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич