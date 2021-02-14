З'явилися нові подробиці скандалу між Тіною Кароль і Олею Поляковою.

У суботу, 13 лютого, на YouTube-каналі Russell Blog, присвяченому шоу-бізнесу, вийшло ексклюзивне інтерв'ю Тіни Кароль.

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Однією з центральних тем, що обговорювалися в інтерв'ю, став скандал між Поляковою і Кароль, який вибухнув в ефірі телешоу "Маска" тиждень тому. Оля Полякова назвала співачку "відомою плакальницею", пізніше пояснивши, що мала на увазі виключно її "дуже сумний репертуар", і вибачившись перед тими, кого могли зачепити її слова.

Сьогодні ж з інтерв'ю для Russell Blog стали відомі нові подробиці цього скандалу. Тіна Кароль заявила, що свідомо використовувала ім'я Олі Полякової під час промо-кампанії свого кліпу на нову пісню під назвою "Скандал".

Тіна Кароль: "Я подумала, що буде абсолютно чесним, якщо Оля Полякова стане учасником рекламної кампанії моєї пісні. Це була моя ідея! Я зробила це своїми руками..."

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Автор: УНІАН