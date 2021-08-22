У мережі з'явилося фото юної Тіни Кароль, на якому їй всього 14 років. Зроблено воно було на "Чорноморських іграх".
У кадрі співачка позує в маленькій чорній сукні. Цікаво, що тоді Кароль була ще брюнеткою. А також вона доповнила образ прикрасою на шиї.
"Захоплююся цією людиною. Прекрасний приклад для наслідування", "Найкраща", "Красуня наша", "Тіна тут сидить точно, як у фільмі "Сила любові і голосу"", - написали шанувальники в коментарях.
Також на фан-сторінці Тіни Кароль шанувальники згадали одне з інтерв'ю співачки, в якому вона розповідала, що її творчий шлях почався саме з "Чорноморських ігор". У 14 років Кароль посіла на конкурсі третє місце.
Вас також можуть зацікавити новини: