Співачка не розкрила імена своїх коханих.

Українська співачка Тіна Кароль опублікувала відео на своєму YouTube-каналі, в якому розповіла кілька пікантних подробиць зі свого особистого життя.

Так, співачка зіграла в гру "Було/не було". Одна з її прихильниць запитала, чи зустрічалася Тіна з двома чоловіками одночасно. Спочатку співачка пожартувала з цього приводу, сказавши: "А якщо вони подивляться (цей випуск, - УНІАН)?" А потім таки зізналася, що такий досвід в її особистому житті все ж був.

Тіна Кароль - 36-річна українська співачка, народна артистка України (2017). Тіна також є тренером шоу "Голос країни" (2013, 2015-2021) і "Голос. Діти".

Кароль визнана найкращою виконавицею України 2014, 2015, 2018 року за версією YUNA. Найкраща виконавиця України 2015 і 2017 року за версією M1 Music Awards. Крім того, співачка представляла Україну на Євробаченні 2006, який проходив в Афінах, де посіла сьоме місце.

Тіна Кароль випустила вісім студійних альбомів - Show me Your Love, "Ноченька", "Полюс притяжения", "9 жизней", "Помню", "Интонации", "Найти своих" і "Красиво".

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Автор: Діана Могилєвич