Відома українська співачка Тіна Кароль побувала в Італії, де зустрілася з Папою Римським. Відео вона поділилася у себе на сторінці, викликавши бурхливі обговорення з боку аудиторії.
У ролику видно, що виконавиця хіта "Скандал" підійшла до Папи, потиснула йому руку, вручила подарунок. Що саме за подарунок - невідомо, але з боку він схожий на книгу.
Після цього артистка кілька хвилин про щось говорила з Папою. Під час розмови він посміхався і емоційно реагував на слова Тіни Кароль.
Зазначимо, що Кароль і Папа Римський могли зустрітися у Ватикані на заході з нагоди 50-ї річниці відкриття колекції сучасного мистецтва музеїв Ватикану.
Чим займається Тіна Кароль зараз
Українська співачка дає благодійні концерти по всьому світу, щоб привернути увагу світової громадськості до того, що відбувається в Україні з вини Росії.
З початком повномасштабної війни Тіна відмовилася від усіх своїх російськомовних пісень - зараз вона співає або українською, або англійською.
Також вона часто публікує у своєму блозі, на який підписані майже два мільйони людей, фото, що підтверджують геноцид українського народу, який здійснює Росія.
Нагадаємо, Тіна Кароль вразила сексуальними танцями на підборах.