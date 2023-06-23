Популярна співачка побувала в Італії.

Відома українська співачка Тіна Кароль побувала в Італії, де зустрілася з Папою Римським. Відео вона поділилася у себе на сторінці, викликавши бурхливі обговорення з боку аудиторії.

У ролику видно, що виконавиця хіта "Скандал" підійшла до Папи, потиснула йому руку, вручила подарунок. Що саме за подарунок - невідомо, але з боку він схожий на книгу.

Після цього артистка кілька хвилин про щось говорила з Папою. Під час розмови він посміхався і емоційно реагував на слова Тіни Кароль.

Відео дня

Зазначимо, що Кароль і Папа Римський могли зустрітися у Ватикані на заході з нагоди 50-ї річниці відкриття колекції сучасного мистецтва музеїв Ватикану.

Чим займається Тіна Кароль зараз

Українська співачка дає благодійні концерти по всьому світу, щоб привернути увагу світової громадськості до того, що відбувається в Україні з вини Росії.

З початком повномасштабної війни Тіна відмовилася від усіх своїх російськомовних пісень - зараз вона співає або українською, або англійською.

Також вона часто публікує у своєму блозі, на який підписані майже два мільйони людей, фото, що підтверджують геноцид українського народу, який здійснює Росія.

Нагадаємо, Тіна Кароль вразила сексуальними танцями на підборах.

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