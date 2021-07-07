У мережі обговорюють виступ української співачки Тіни Кароль на Atlas Weekend 2021.
Так, під час виконання однієї з пісень Тіна вийшла на сцену з королівським пітоном на плечах. Шанувальники відзначили, що це плагіат, бо в 2002 році до допомоги такого ж плазуна вдавалася Брітні Спірс.
Більш того, зоозахисники засмучені таким вчинком Тіни Кароль, адже вважають це знущанням над тваринами. Свою думку з цього приводу також висловила і травесті-діва Монро, яка до того ж є зоозахисницею.
"З цим камінг-аутом і цензурою всі пропустили повз інноваційну народну берегиню Тіну, яка навіщось виперла на сцену пітона. Живого! Ну вистачить вже мучити тварин там, де їм не місце", - написала Монро в інста-сторіз.
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