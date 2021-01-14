У програмі заплановано також виступ ряду зірок.

Команда Байдена планує влаштувати телешоу за участю знаменитостей з нагоди своєї інавгурації.

Про це повідомляє Politico.

Замість інавгураційного балу віртуальний захід вшановуватиме "американських героїв" - вчителів та медиків, які стоять на передовій у боротьбі з коронавірусом.

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Подія в прайм-тайм транслюватиметься по американських телеканалах.

За даними видання, захід триватиме півтори години, а його ведучим стане знаменитий актор Том Хенкс.

Також заплановані виступи Демі Ловато, Джастіна Тімберлейка і Джона Бон Джові.

Звичайно ж глядачі побачать і звернення самого Джо Байдена, а також віце-президента Камали Харріс.

Інавгурація Байдена

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. Своєю чергою Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

Демократична партія США після інавгурації Байдена контролюватиме обидві палати Конгресу.

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Переклад: Катерина Лиманська