Сьогодні, 16 травня, Торі Спеллінг відзначає свій день народження.

Відомій актрисі Торі Спеллінг 16 травня виповнилося 48 років. Вона отримала популярність після зйомок в культовому серіалі 90-х "Беверлі-Хіллз 90210".

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На честь її дня народження розповідаємо, як вона прийшла до світу кіно, як змінювалася всі ці роки, як намагалася влаштувати особисте життя, і як серіал вплинув на неї надалі.

Торі Спеллінг: дитинство

Торі народилася в сім'ї медіамагната Аарона Спеллінга, який помер від інсульту в 2006 році. А ось мама актриси Кенді ще жива, але не підтримує особливо теплих відносин з дочкою. У численних інтерв'ю Торі розповідала, що була улюбленицею батька, попри те, що у неї ще є молодший брат. Так що дитинство у неї було щасливе і безтурботне.

Торі Спеллінг: кар'єра в кіно

Вперше на екрані Торі з'явилася в 1981 році. У 17 років вона отримала роль Донни Мартін в знаменитому серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210", продюсером якого був її батько. Актриса знімалася у всіх 10 сезонах шоу з 1990 по 2000 рік, за виконання ролі Донни двічі отримувала номінації на премію "Young Artist Awards".

Також актриса знімалася в таких фільмах як "Крик 2" (1997), "Дуже страшне кіно 2" (2001), "Любов все змінює" (2001), "Голе кіно" (2002) та інших. У 2006 році в ефір каналу VH1 виходить ситком "Скандалістка", в якому Торі зіграла саму себе, пародіюючи всі стереотипи, які існують щодо її персони.

Торі Спеллінг: пластика

Спеллінг мала комплекси з приводу своєї зовнішності. Тому коли вона вирішила стати актрисою, почала активно виправляти всі "недоліки". В першу чергу вона вирівняла зуби, а потім зробила ринопластику. Також вона вдавалася до маммопластики, вставила імпланти в вилиці і підкоригувала підборіддя.

Торі Спеллінг: особисте життя

Під час участі в серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210" Торі примудрилася закрутити романи з кількома акторами. Першим був Брайан Остін-Грін, який грав хлопця її героїні Донни. Потім у неї був роман з Джейсоном Прістлі, який зіграв Брендона. Вінсент Янг також потрапив у любовні мережі Торі. Але всі ці відносини так і не увінчалися успіхом.

У 2004 році Торі вийшла заміж за актора, режисера і сценариста Чарлі Шейніана, але шлюб тривав всього два роки. З 7 травня 2006 року Торі одружена з актором Діном МакДермоттом, з яким зустрічалася 8 місяців до їхнього весілля. У подружжя є п'ятеро дітей: син Ліам Аарон МакДермотт (нар.13.03.2007), дочки Стелла Дорін МакДермотт (нар.09.06.2008) і Хетті Маргарет МакДермотт (нар.10.10.2011), і ще два сини - Фінн Дейві МакДермотт (нар.30.08.2012) і Бо Дін МакДермотт (нар.02.03.2017).

Торі Спеллінг: бідна багата актриса

Після смерті батька спадкоємцями були Торі, її брат Ренді і їх мати Кенді. Актриса сподівалася отримати частину статків батька, оцінюваного в 500 мільйонів доларів. Але розділом майна займалася їх мама. І тоді вона вирішила рівноправно розділити між своїми дітьми 1 мільйон 600 тисяч доларів. Також Кенді оформила трастовий фонд в 10 мільйонів доларів на свого онука Ліама.

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Автор: Діана Могилєвич