Ходячи чутки, що шоумен розлучився зі своєю другою дружиною Крістіною Горняк.

Вже не перший місяць преса і шанувальники подейкують про те, що телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю другою дружиною, нотаріусом Крістіною Горняк. Самі партнери це ніяк не коментують, але ось в їхнє життя лізуть всі, розкриваючи різні подробиці.

Наприклад, зараз травесті-діва Монро в своєму Telegram-каналі розповіла, що у Володимира вже є нова кохана:

"А у телеведучого Остапчука нова краля. Начебто та, яка допомагає відновлювати акаунти в Instagram. Вона і йому допомагала повернути аккаунт".

Відео дня

Також в TikTok з'явився ролик, в якому зіставили публікації в stories Остапчука і журналістки Катерини Полтавської. З'ясувалося, що вони разом публікують фотографії з одних і тих же локацій. Катя навіть нещодавно розповіла своїм шанувальникам, що більше не самотня. Однак щодо романтичних стосунків з Остапчуком нічого не говорила.

Особисте життя Володимира Остапчука

Кілька років тому телеведучий скандально розлучився зі своєю першою дружиною Оленою Войченко. Вони до цього дня з'ясовують стосунки, а також Вова скаржиться на заборону колишньої дружини спілкуватися з дітьми.

Практично відразу після першого розлучення шоумен закрутив роман з нотаріусом Крістіною Горняк. Потім вони одружилися, а в 2022 році заявили, що планують народити дитину.

Втім довго їхнє сімейне щастя не тривало, і вже восени всі почали обговорювати їхнє розлучення.

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