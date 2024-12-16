Співачка пояснила, що каблучка від відомого бренду.

Українська співачка та акторка Анна Трінчер, яка відома своїми хітами та яскравими образами здивувала шанувальників несподіваним зізнанням. Попри розставання з Олександром Волошиним співачка не поспішає розлучатися з обручкою, яка колись символізувала їхнє кохання.

Причина, з якої Анна не знімає каблучку, набагато прозаїчніша. Як зізналася сама співачка в новому випуску проєкту "Перепрошую", вона просто не може відмовитися від такої дорогоцінної прикраси.

"Я надягла свою обручку, з якою мені робили пропозицію. Вона досі у мене на безіменному пальці. Все тому, що це Cartier, а на інші пальці вона не налазить", – поділилася виконавиця.

Річ у тому, що обручка виготовлена у знаменитому французькому ювелірному домі Cartier, і її вартість, безсумнівно, вражає.

"У мене є ще одна каблучка, яка повністю у діамантах та золоті. Якщо здавати в ломбард, то рахується лише золото. Загалом не вигідно", – розповіла знаменитість.

Цікаво, що спочатку співачка важко переживала розлучення та пов'язувала каблучку з болісними спогадами. Проте, час лікує, і зараз, за словами Анни, ця прикраса для неї - просто гарний аксесуар, який доповнює її стильні образи.

Анна Трінчер зізналася, що не планує продавати не тільки обручку від Cartier, але й інші подарунки від колишнього чоловіка. Вона вважає, що здавати ювелірні вироби в ломбард невигідно, адже там враховується лише вартість золота, а не художня цінність прикраси.

Нагадаємо, Анна Трінчер розповіла про стосунки з втікачем Волошиним.

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