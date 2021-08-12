Співачка показала в кадрі волонтера Леоніда Краснера.

Російська співачка МакЅим, яка нещодавно вийшла з коми, показала перше фото з лікарні.

Так, в кадрі видно волонтера Леоніда Краснера, який одягнув медичний халат з назвою однієї з пісень співачки "Тут і зараз".

"Співчутливі співробітники щодня витягують людей з того світу. Возяться з кожним як з рідним", - підписала знімок співачка.

МакЅим - стан здоров'я співачки

До медичного закладу МакЅим надійшла 23 червня, раніше вона перебувала в іншій лікарні.

З 19 червня вона перебувала в штучній комі.

Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня, з того часу її стан залишався важким. Буквально днями їй стало краще і її вивели з коми.

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Автор: Діана Могилєвич