Російська співачка МакЅим, яка нещодавно вийшла з коми, показала перше фото з лікарні.
Так, в кадрі видно волонтера Леоніда Краснера, який одягнув медичний халат з назвою однієї з пісень співачки "Тут і зараз".
"Співчутливі співробітники щодня витягують людей з того світу. Возяться з кожним як з рідним", - підписала знімок співачка.
МакЅим - стан здоров'я співачки
До медичного закладу МакЅим надійшла 23 червня, раніше вона перебувала в іншій лікарні.
З 19 червня вона перебувала в штучній комі.
Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня, з того часу її стан залишався важким. Буквально днями їй стало краще і її вивели з коми.
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