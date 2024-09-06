У відомої української ведучої згорів будинок (фото)

При цьому ведуча зберігає оптимізм.

Українська акторка, телеведуча і громадський діяч Даша Малахова опинилася в центрі неприємної ситуації. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася новиною, що її заміське майно серйозно постраждало внаслідок пожежі.

Під впливом вогню опинилися будинок, лазня і складські приміщення. Хоча склад дивом уцілів, решту відновити буде вельми важко.

Проте Малахова зберігає оптимізм і рішуче налаштована побудувати новий будинок. Разом зі своїм коханим вона вже розглядає варіанти дизайну майбутнього житла.

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Також ведуча висловила подяку своїм підписникам за підтримку і просить не переживати за неї.

"Цієї прекрасної будівлі немає. Триває експертиза. Тепер ось так. Але ми все відбудуємо. У нас із Сергієм згоріла лазня. Ми не засмучуємося. Це нічого. До речі, сарай не згорів. Дякую за співчуття, але все добре. Ми поки що шукатимемо проєкт і відбудовуватимемо згорілий будинок. Я постійно кажу, що не треба сумувати чи сердитися, а відпускати. Ми рухаємося далі. Усі нас підтримали, хочуть грошей дати або щось безкоштовно... Нам нічого не потрібно. Ми впораємося, все буде нормально, вирулимо. Будемо намагатися за свої кошти відбудувати, на вулиці війна", - розповіла Даша Малахова.

Нагадаємо, раніше Даша Малахова показала молодшого на 10 років чоловіка.

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