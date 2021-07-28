За всю історію конкурсу цього року прийшла найбільша кількість учасниць.

У Київському торгово-розважальному центрі Gulliver відбувся кастинг на конкурс краси "Міс Україна 2021". Так, на кастинг прийшли понад 1500 учасниць.

"У столиці відбувся останній з відкритих кастингів Міс Україна-2021. Ми вже відвідали всі великі міста нашої країни і познайомилися з великою кількістю розумних, талановитих і дуже красивих дівчат", – заявила директор конкурсу Вероніка Щипцова, яка була на чолі журі.

Також до Щипцової для оцінки дівчат приєдналися Miss International-2018 Богдана Тарасик, телеведучий і переможець міжнародного чоловічого конкурсу Mister Sea World - 2018 Богдан Юсипчук, ведучий шоу "Твій День" на "1+1" Володимир Рабчун.

Відомо, що в наступний етап перейшли всього 23 учасниці з Києва, але до 31 серпня кастинги будуть ще тривати. Через місяць буде оприлюднено список з 25 найкрасивіших дівчат України, які стануть учасницями фінального шоу в Палаці Україна 21 жовтня.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич