Дівчина планувала збільшити собі груди.

Українська співачка Lida Lee в прямому ефірі шоу "Танці з зірками" розповіла, що хотіла збільшити собі груди. Але в останній момент вона злякалася і втекла.

"Кілька років тому я прийшла на операцію зі збільшення грудей. Я дуже часто чула, що у мене маленькі груди, і я почала в це вірити. Була вже призначена дата операції, я приїхала, мала лягти під ніж. Але в останній момент я втекла з лікарні, тому що мені стало дуже страшно. Я не шкодую про це. Це моє тіло. Яким би воно не було - воно для мене найкраще", - сказала артистка.

Відзначимо, в четвертому випуску шоу співачка станцювала сальсу під пісню TVORCHI - Іди сюди. Судді оцінили її виступ у 31 бал.

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Lida Lee була бек-вокалісткою Діми Монатіка поки не прийшла на проект "Голос країни". Дівчина в наставники вибрала Діму, попри те, що за неї боролися всі судді шоу. Але перемогу вона там так і не здобула. І навіть після проекту артистка продовжила виступати під керівництвом Монатіка. Lida Lee вже встигла випустити кілька треків, серед яких "Достопримечательность" і "Пойми".

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Автор: Діана Могилєвич