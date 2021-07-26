Тіна Кароль виступила на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою" в розкішному вбранні.

Українська співачка Тіна Кароль виступила на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою" разом з солісткою групи KAZKA Олександрою Заріцькою.

При цьому шанувальники одразу примітили образ Тіни, який буквально заполонив їхні серця. Зірка вибрала білий сітчастий костюм від британського дизайнера David Koma, вартість якого перевищує 100 тисяч гривень.

Штани і напівпрозора сорочка, посипані кристалами, і човники на високих підборах - total-look, який не залишив нікого байдужим.

Відомо, що в нарядах від David Koma з'являлися такі світові зірки як Дуа Ліпа і Дженніфер Лопес.

"Незрівнянна", "Красуня", "Яскрава зірочка", "Справжня краса", "Милашка", - пишуть користувачі мережі.

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Автор: Діана Могилєвич