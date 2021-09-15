Дівчата демонстративно поцілувалися по-французьки.

Російська телеведуча Ксенія Собчак поцілувалася в губи з блогером Настею Івлєєвою, яка стала популярна після участі в програмі "Орел і решка".

Після спекотного поцілунку Настя відійшла від Ксенії, а та витерла губи рукою. Відзначимо, що ця дія відбулася прямо на зйомках шоу "Королівські кобри Насті Івлєєвої", запуск якого блогер анонсувала ще в лютому 2021 року.

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Собчак відома за реаліті-шоу "Дом-2", "Блондинка в шоколаді", "Останній герой", а також передачам "Держдеп 2" і "Собчак живцем". Вона вела програму "Барабака і сірий вовк" разом з співведучим на радіостанції "Срібний дощ". Також вона була генеральним продюсером телеканалу "Супер" в 2019-2020 роках.

З 2019 року Собчак веде свою авторську програму "Обережно Собчак!"("YouTube"), в якій Ксенія бере інтерв'ю у відомих особистостей різних сфер діяльності, а також випускає ряд документальних фільмів.

Чим відома Настя Івлєєва

Івлєєва - російська телеведуча, актриса і відеоблогер. Найбільш відома як Instagram-блогер, а також як ведуча телепередачі "Орел і решка". Дівчина знімалася в кліпах багатьох російських зірок, а також перебувала в шлюбі з Елджеєм. Нещодавно стало відомо, що подружжя розлучилося.

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Автор: Діана Могилєвич