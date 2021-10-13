Співачка вперше розповіла про хворобу.

Популярна українська співачка та екс-солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася зі своїми шанувальниками історією свого захворювання. За словами артистки, чотири роки тому медики виявили у неї фіброаденому (найбільш поширене доброякісне утворення в молочній залозі, — УНІАН).

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Дорофєєва нагадала, що сьогодні Міжнародний день без бюстгальтера. Вона зазначила, наскільки важливо кожній жінці стежити за своїм здоров'ям, і своєчасно звертатися до мамолога.

Річ у тому, що деякий час співачка пережила операцію з видалення доброякісної пухлини.

"На моїх грудях є шрам. Весь цей час я замазувала його тональним кремом, ховала під одягом, маскувала всіма можливими способами...і тільки недавно прийняла і полюбила. Цей шрам нагадує мені про те, що 4 роки тому в моєму житті трапилася фіброаденома і подальша операція з її видалення, — розповіла Дорофєєва.

Надя Дорофєєва: творчість і особисте життя:

Надя Дорофєєва протягом десяти років була солісткою популярної групи "Время и Стекло". Їм вдалося завоювати любов шанувальників, Надя і Позитив (Олексій Завгородній, - УНІАН) записали такі пісні: "Пісня 404", "Ім'я 505", "Дим" та інші.

У 2020 році артистка записала сольну пісню "gorit".

Надя Дорофєєва понад десять років перебуває у відносинах з шоуменом Володимиром Дантесом. У 2015 пара зіграла весілля, вони кілька років живуть в розкішному будинку під Києвом.

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Автор: Каролина Гайдук