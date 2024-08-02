Дмитро та Ірина скоро стануть батьками втретє / фото інстаграм Дмитра Монатіка

Український співак Дмитро Монатік разом з дружиною Іриною повідомили про поповнення в родині. Зовсім скоро вони стануть батьками втретє.

Про це подружжя написало в Instagram та показало перші зворушливі кадри з фотосесії. На фото пара вдягнена у білі футболки і сорочку, а також в джинси. Цікаво, що Ірина та Дмитро вирішили прикрити свої обличчя газетами, на яких є їхні фото та заголовки про очікування дитини. 

"Новини RhythmLove. У нас народиться дитина", – зазначила зіркова пара, а Ірина показала помітно округлий животик. 

Відео дня
Скріншот посту Дмитра Монатіка

На якому місяці дівчина та на кого чекає подружжя - поки невідомо. 

Реакція підписників

Прихильники та колеги співака почали вітати майбутню багатодітну родину.

  • "Нарешті", - написав Володимир Дантес та додав смайлики у вигляді вогника та сердечка
  • "Вітаю! Це прекрасна новина", - додала співачка TAYANNA
  • "Вітаю вас. Новина просто вогонь", - зазначила Даша Астаф'єва
  •  "Огоооо", - написала Надя Дорофєєва
  • "Такі новини зараз неймовірно потрібні! Дякуємо! Щастя вашій родині".

До слова, Дмитро та Ірина вже виховують двох спільних синів: 9-річного Данила та 7-річного Платона. 

Сини Дмитра Монатіка / фото інстаграм Дмитра Монатіка 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що шоумен Володимир Остапчук втретє стане батьком.

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