Український співак Дмитро Монатік разом з дружиною Іриною повідомили про поповнення в родині. Зовсім скоро вони стануть батьками втретє.
Про це подружжя написало в Instagram та показало перші зворушливі кадри з фотосесії. На фото пара вдягнена у білі футболки і сорочку, а також в джинси. Цікаво, що Ірина та Дмитро вирішили прикрити свої обличчя газетами, на яких є їхні фото та заголовки про очікування дитини.
"Новини RhythmLove. У нас народиться дитина", – зазначила зіркова пара, а Ірина показала помітно округлий животик.
На якому місяці дівчина та на кого чекає подружжя - поки невідомо.
Реакція підписників
Прихильники та колеги співака почали вітати майбутню багатодітну родину.
- "Нарешті", - написав Володимир Дантес та додав смайлики у вигляді вогника та сердечка
- "Вітаю! Це прекрасна новина", - додала співачка TAYANNA
- "Вітаю вас. Новина просто вогонь", - зазначила Даша Астаф'єва
- "Огоооо", - написала Надя Дорофєєва
- "Такі новини зараз неймовірно потрібні! Дякуємо! Щастя вашій родині".
До слова, Дмитро та Ірина вже виховують двох спільних синів: 9-річного Данила та 7-річного Платона.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що шоумен Володимир Остапчук втретє стане батьком.