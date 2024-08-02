Співак показав вагітну дружину.

Український співак Дмитро Монатік разом з дружиною Іриною повідомили про поповнення в родині. Зовсім скоро вони стануть батьками втретє.

Про це подружжя написало в Instagram та показало перші зворушливі кадри з фотосесії. На фото пара вдягнена у білі футболки і сорочку, а також в джинси. Цікаво, що Ірина та Дмитро вирішили прикрити свої обличчя газетами, на яких є їхні фото та заголовки про очікування дитини.

"Новини RhythmLove. У нас народиться дитина", – зазначила зіркова пара, а Ірина показала помітно округлий животик.

Відео дня

На якому місяці дівчина та на кого чекає подружжя - поки невідомо.

Реакція підписників

Прихильники та колеги співака почали вітати майбутню багатодітну родину.

"Нарешті", - написав Володимир Дантес та додав смайлики у вигляді вогника та сердечка

"Вітаю! Це прекрасна новина", - додала співачка TAYANNA

"Вітаю вас. Новина просто вогонь", - зазначила Даша Астаф'єва

"Огоооо", - написала Надя Дорофєєва

"Такі новини зараз неймовірно потрібні! Дякуємо! Щастя вашій родині".

До слова, Дмитро та Ірина вже виховують двох спільних синів: 9-річного Данила та 7-річного Платона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що шоумен Володимир Остапчук втретє стане батьком.

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