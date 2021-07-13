У дівчини вже відійшли води.

Дружина українського телеведучого Нікіти Добриніна, блогер Даша Квіткова, ймовірно, вже сьогодні народить сина.

Так, у дівчини вже відійшли води, і вони з чоловіком поїхали в пологовий будинок. Варто відзначити, що напередодні у Даші були помилкові перейми.

"У нас дуже пунктуальний хлопчик. Відійшли води, ми виїхали в пологовий будинок. Спроба номер два. Вдих і видих. Мчимо на найголовнішу зустріч в нашому житті", - написала Даша в Instagram.

Нагадаємо, Даша Квіткова і Нікіта Добринін познайомилися на проекті "Холостяк", де телеведучий був головним героєм. У фіналі шоу Нікіта вручив Даші обручку, після чого пара більше не розлучалася. Так, рік тому вони одружилися і ось вже зовсім скоро на світ з'явиться їх малюк.

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Автор: Діана Могилєвич