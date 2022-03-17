Кошовий і Зеленський періодично списуються в месенджерах.

Український актор Євген Кошовий у програмі "Слава+" розповів, як часто спілкується зі своїм найкращим другом, президентом Володимиром Зеленським під час війни в Україні.

За словами Кошового, на вулиці до нього підходять люди і просять передати Зеленському добрі побажання і слова підтримки в нього і в нашу перемогу.

Крім того, Євген розповів, що шанувальники іноді передають йому інформацію про розташування російських військ, а він, своєю чергою, скидає її Зеленському.

"Ми пару раз перекидали йому інформацію дуже важливу. Коли людей з певних точок обстрілювали, вони говорили: у нас тут орків купа, там купа орків. Ми все це передавали і я сподіваюся, що це допомогло і ці колони були успішно розвалені", - додав актор.

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