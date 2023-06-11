Він каже, що у дівчинки перехідний вік.

Український гуморист Євген Кошовий виховує двох дочок, одна з яких 15-річна Варвара. Як зізнається артист, останні два роки йому нелегко знайти спільну мову з дитиною.

Як він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну, у Варвари перехідний вік, тому у них складні стосунки. Однак, як додав шоумен, дівчинка виросла не мажоркою, якою її вважають користувачі мережі.

"Але у неї такі трохи запити, іноді буває. У неї немає стопу: "Я хочу, я хочу, я хочу". Я кажу: "Зупинись. Прибираємо три "хочу", одне залишаємо". Це все. Я вважаю це прогресом у наших відносинах, що стосується фінансової складової. Вона розуміє, що зараз заробіток не такий, який був раніше. Були нелегкі стосунки. І не тільки зі мною, з мамою теж", - сказав Кошовий.

Також він прокоментував скандал навколо Варвари, коли її захейтили за ведення соцмереж російською мовою. Зірковий батько сказав, що вони цю тему з дитиною обговорювали, проте у неї самої має бути розуміння, як правильно робити.

Крім того, як виявилося, сім'я Кошового вдома спілкується двома мовами - українською та російською.

Нагадаємо, раніше донька Кошового вразила дорослими фото в бюстгальтері.

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