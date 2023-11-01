За словами Беспалова, у Черкасова нове кохання.

Головний герой сьомого сезону реаліті "Холостяк" Дмитро Черкасов розлучився зі своєю дружиною Олександрою. Про це розповів блогер Богдан Беспалов, посилаючись на своїх інсайдерів.

Зі слів співрозмовника Беспалов розповів, що Черкасов має турецький паспорт, тому він живе на дві країни. Коли він приїжджав в Україну, то жив у будинку, купленому в Броварах, разом зі своєю дружиною і дітьми. Однак під час останнього його візиту він разом з дружиною Олександрою їздив в посольство оформляти розлучення. Причина - у Черкасова з'явилася інша дівчина.

Більш того, Беспалов розповів, що цю інформацію розповідала сама Олександра, проте кому саме - не уточнив.

"Олександра привітала його (чоловіка, - УНІАН) з річницею весілля, а він вже нічого про неї не пише. І вона перестала через це вести Instagram. Каже, що не знає, як це все подолати, якщо у нього вже інша. Їй 22 роки, начебто, якась журналістка", - цитує слова співрозмовника блогер.

Чим відомий Дмитро Черкасов

Дмитро Черкасов - український і турецький плавець, що спеціалізується в плаванні брасом. У 2016 році Дмитро Черкасов взяв участь у зйомках в українському реаліті-шоу "Холостяк". У фіналі він вибрав дівчину Ліду, проте незабаром вони розлучилися.

22 вересня 2018 року Дмитро одружився на дівчині Олександрі. 4 лютого 2019 року у подружжя народився син - Марк. Також у Олександри є син від першого шлюбу.

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