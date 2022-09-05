Виконавиця розповіла, що виходила на сцену навіть під час боротьби з раком.

Переможниця 9 сезону шоу "Голос країни" Оксана Муха приголомшила звісткою. Виявляється, вона останній рік свого життя боролася з раком.

"Готова розповісти про мій непростий рік. Мій біль. Готова, бо вважаю, що перемогла. Так гадаю, бо тепер знаю, як це - мати рак. Я пережила, мені переболіло, і тепер знаю, що перемогти - це реально, бо так має бути", - написала артистка на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, вона майже рік боролась за життя, вступивши у бій з онкологією. Муха наголосила, що рак - це не вирок. Але це - складне випробування, адже людина закривається навіть від найближчих друзів.

"Я дуже вдячна всім, хто підтримав, і продовжує підтримувати мене на цій дорозі. Бажаю кожному онкохворому знайти свій шлях до одужання. І бажаю не втратити віру. Бо в Бога все можливо", - написала Оксана.

Вона додала, що переосмислила все у своєму житті - і що мало набулася з рідними, й що забагато працювала.

Крім того, переможниця "Голосу країни" розповіла, що виходила на сцену навіть під час боротьби з раком.

"Думки не припускала, що можу скасувати концерти, навіть в часі терапій, бо ви мене чекаєте. Тому ми з вами бачились в грудні 2021-го у Львові, у січні 2022 - у Вінниці, Києві та Івано-Франківську, і навіть у лютому 2022 у Празі, коли мені говорили, що це неможливо… Але я знала, що в Бога все можливо", - додала вона.

Нагадаємо, завдяки підтримці глядачів переможницею дев'ятого сезону шоу "Голос країни" стала "реінкарнація Квітки Цісик", яку тренери назвали "душею українського народу", Оксана Муха з команди Dan Balan. Крім почесного звання "Голос країни" Оксана отримала у подарунок головний приз – квартиру в Києві.

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