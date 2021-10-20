Ані Лорак анонсувала вихід нової пісні.

Опальна співачка Ані Лорак, яка нещодавно дала концерт в Одесі, анонсувала прем'єру нової пісні.

У своєму інста-акаунті вона написала кілька рядків зі своєї нової пісні і заінтригувала шанувальників: "Під гіпнозом йду до нього, в поцілунках його тону". Також Лорак зазначила, що зовсім скоро вийде її новий альбом.

"Відчувається, що новий альбом буде вогонь", "Чекаємо з нетерпінням", "Які проникливі слова", "Мені вже подобається ця пісня", - пишуть фани.

Такий пост Лорак супроводила фотографією, на якій постала в стильному аутфіті - шкіряні штани, черевики і подовжене пальто. Доповнила вона образ темними сонцезахисними окулярами.

"Яка ви стильна", "Красуня", "Шедевр", "Як же ти мені подобаєшся", - коментують образ Лорак фани.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак в сексі-сукні не на жарт заінтригувала шанувальників.

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Ані Лорак - українська співачка, народна артистка України (2008). З 2014 року активно виступає в РФ. Володарка безлічі російських музичних премій.

Представляла Україну на конкурсі пісні Євробачення-2008 з піснею Shady Lady і посіла друге місце.

Володарка премій "Золотий грамофон", "Співачка року", "Золота шарманка", "Людина року", "Пісня року" та ін., а також п'яти "золотих" дисків ("Там де ти є...", "Мрій про мене", "Ані Лорак", "Smile", "Розкажи") і двох "платинових" ("Сонце" і "15").

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Автор: Діана Могилєвич