Наталія Водянова поділилася сімейною трагедією.

У Нижньому Новгороді померла бабуся російської топ-моделі Наталії Водянової Громова (Знахоренко) Лариса Гаврилівна.

Трагедія сталася 11 листопада, наступного дня після 92-річчя жінки. Про це Водянова повідомила на сторінці в Instagram.

Читайте такожПомерла красуня радянського кінематографа Валентина МалявінаНезадовго до цього Водянова прилетіла до родички з Катару зі своїми дітьми — Лукасом, Невою і Віктором. Після сімейного торжества всі розійшлися спати, а вранці Ларисі Гаврилівні стало зле, вона померла.

Зірка розповіла, що це величезна втрата для них усіх. Як повідомляє Telegram-канал Super.ru, модель з дітьми залишиться в Нижньому Новгороді до похорону родички.

Напередодні Наталя опублікувала зворушливе відео, на якому вона та її діти вітають бабусю з днем народження.

Хто така Наталія Водянова: кар'єра моделі

Наталія Водянова - російська супермодель, вона народилася 28 лютого 1982 року.

З 16 дівчина була зарахована в модельне агентство. На одному з переглядів її помітив скаут агентства Viva Model Management й одразу запропонував їй роботу в Парижі.

За свою кар'єру дівчина працювала з такими брендами: Gucci, Chanel, Alexander McQueen, Christian Dior, Calvin Klein, Louis Vuitto. Знімалася для обкладинок Vogue, ELLE і Harper's Bazaar.

Особисте життя моделі

Перший чоловік Водянової - британський аристократ Джастін Портман. Пара одружилася у 2002 році в Санкт-Петербурзі. У шлюбі народилося троє дітей. Вони розлучилися у 2011 році.

Наступним обранцем Наталії став вже французький мільярдер Антуан Арно. У пари народилося двоє дітей.

Автор: Віолетта Орлова