Женя Кот дуже хвилювався, розповідаючи про смерть рідного брата.

33-річний хореограф і переможець шоу "Танці з зірками" Євген Кот розповів про сімейну трагедію - у нього помер брат.

Цією історією знаменитість поділився в ефірі шоу "Мій секрет" з Машею Єфросиніною.

"Діма захворів на рак, це був рак крові... Т-клітинний... 30 років йому було, у нього була 2-річна донька, коли він дізнався діагноз", - згадує Кот.

До цього у нього не було жодних симптомів захворювання. А тривожним дзвіночком стала поява судин по всьому тілу, каже Євген. Пізніше брата поклали до лікарні, він проходив хіміотерапію. На 10-й день після початку процедур йому сказали, що почалася ремісія. Але протокол лікування Дмитро повинен був пройти до кінця.

Читайте також"Я вибаглива": Ксенія Мішина розповіла про свій райдер"Помер він від побічних ефектів від лікування... Мала бути остання "хімія"... Йому було зле, у нього все боліло, його відвезли до реанімації... Він почав задихатися... Я поїхав додому поспати трохи... Мені через деякий час зателефонували і сказали, що у нього зупинилося серце", - поділився Кот.

За словами хореографа, батькам до останнього не розповідали про хворобу їхнього сина Дмитра на його ж прохання.

Нагадаємо, 24 листопада 2019 року відбувся грандіозний фінал проекту "Танці з зірками", в якому перемогла пара Ксенії Мішиної і Жені Кота.

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