У Росії проти TikTok-блогерів Даші Корейки і Хілмі Форкса завели кримінальну справу. Звинувачують їх у пропаганді ЛГБТ. Слід зазначити, що Корейка - трансгендер.
Справу завели після заяви від депутата Держдуми Яни Лантратової. У грудні 2022 року вона відправила в Роскомнадзор і Генеральну прокуратуру запит на перевірку на пропаганду ЛГБТ, трансгендерності та аморальної поведінки популярних тіктокерів. В ході перевірки з'ясували, що дії Корейки і Форкса тягнуть на статтю "Пропаганда нетрадиційних сексуальних стосунків і (або) переваг, зміни статі".
ЗМІ пишуть, що зараз проводиться адміністративне розслідування. Роскомнадзор також підключився до розслідування, тому сторінки зазначених осіб можуть заборонити на території РФ.
Хто така Даша Корейка
Справжнє ім'я - Дар'я Макарова. Народилася Даша в 2001 році, правда, тоді була Максимом Матвєєвим. У підлітковому віці Максим вирішив змінити стать. Саме завдяки цьому рішенню він прославився в TikTok, адже всім цікаво спостерігати за жіночим образом фріка.
У соціальній мережі TikTok на неї підписані більше чотирьох мільйонів чоловік.
Нагадаємо, 50-річна мама-модниця стала зіркою TikTok.