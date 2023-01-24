Її та її друга-блогера Хілмі Форкса звинуватили у пропаганді ЛГБТ, а також у "підбурюванні до зміни статі".

У Росії проти TikTok-блогерів Даші Корейки і Хілмі Форкса завели кримінальну справу. Звинувачують їх у пропаганді ЛГБТ. Слід зазначити, що Корейка - трансгендер.

Справу завели після заяви від депутата Держдуми Яни Лантратової. У грудні 2022 року вона відправила в Роскомнадзор і Генеральну прокуратуру запит на перевірку на пропаганду ЛГБТ, трансгендерності та аморальної поведінки популярних тіктокерів. В ході перевірки з'ясували, що дії Корейки і Форкса тягнуть на статтю "Пропаганда нетрадиційних сексуальних стосунків і (або) переваг, зміни статі".

ЗМІ пишуть, що зараз проводиться адміністративне розслідування. Роскомнадзор також підключився до розслідування, тому сторінки зазначених осіб можуть заборонити на території РФ.

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Хто така Даша Корейка

Справжнє ім'я - Дар'я Макарова. Народилася Даша в 2001 році, правда, тоді була Максимом Матвєєвим. У підлітковому віці Максим вирішив змінити стать. Саме завдяки цьому рішенню він прославився в TikTok, адже всім цікаво спостерігати за жіночим образом фріка.

У соціальній мережі TikTok на неї підписані більше чотирьох мільйонів чоловік.

Нагадаємо, 50-річна мама-модниця стала зіркою TikTok.

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