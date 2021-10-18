Олеся Бацман виконала душевну пісню.

Дружина українського телеведучого і журналіста Дмитра Гордона - Олеся Бацман - заспівала в домашнє караоке. Дівчина вибрала дуже зворушливу пісню, яка відгукнулася її шанувальникам.

"Я і караоке. Якби не палець, Санта (дочка Гордона і Бацман, - УНІАН) зняла б ідеально", - підписала ролик Олеся.

Фанати засипали Олесю компліментами, зазначивши, що у неї дар. За їхніми словами, вона дуже душевно виконала пісню і їй потрібно розвивати цей талант.

"Знято ідеально. Видно повноту життя", "Голос чудовий, виконання - супер", "Шок! Дуже гарний голос", "Браво, сім'я талантів", "Від душі заспівали", "Талановита людина талановита у всьому", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

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Хто така Олеся Бацман

Олеся Бацман - українська журналістка, телеведуча, головний редактор Інтернет-видання "ГОРДОН". Також вона розвиває свій YouTube-канал "Олеся Бацман", на який підписані вже понад 100 тисяч людей.

Олеся перебуває у шлюбі з Дмитром Гордоном. У них є троє дітей - Санта, Аліса, Ліана.

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Автор: Діана Могилєвич