Marietta розповіла про особисту трагедію.

Українська співачка Marietta напередодні Нового року вирішила підвести підсумки, один з яких виявився трагічним.

Виявляється, в 2021 році зірка дізналася про вагітність і вже у всю готувалася до материнства. Але на Різдво вона відчула біль у животі, тому разом з чоловіком поїхала до лікарні.

"Після слів, що розвитку немає, серце не стукає, вечір я дуже погано пам'ятаю. Назвати це шоком складно, я просто не можу описати свій стан в той момент... найбільше мене вразили слова лікарів, що завмерла вагітність, викидень — це нормально, так може бути і 2, і 3 рази, ви не знали? Ні, ми не знали", - сказала артистка.

Читайте також"Гаряча штучка": Ілона Гвоздьова в трусиках показала, як зустрічала чоловіка після довгої розлукиТакож вона додала, що багато людей не підтримали її у важку хвилину. Поруч були тільки чоловік, батьки і кілька друзів.

"Саша - це мій герой, я не думала, що зможу вже побачити щось нове за 11 років відносин, але його підтримка реально тримала мене в розумі", - додала зірка.

Хто така Marietta

Marietta - це українська співачка, брала участь у національному відборі на пісенний конкурс Євробачення в 2012 і 2013 роках. У 2013 році випустила альбом "Смак тебе".

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