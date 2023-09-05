Тетяна Коряк заявила, що війна - це "брудні політичні ігри".

Блогерка-мільйонник з України Тетяна Коряк, більш відома як Корячка, оскандалилася висловлюванням про повномасштабну війну в Україні та воїнів ЗСУ.

Так, Корячка відповіла своїй підписниці, яка написала про те, що їй боляче дивитися на дитину, яка постійно плаче за татом-військовим. Тетяна сказала, що ніхто не зобов'язаний йти захищати країну, як цей чоловік. Більш того, за її словами, якби вона була чоловіком, то ніколи б не взяла в руки зброю.

"Я не збираюся вбивати іншу людину ні під яким приводом. Це брудні ігри, в які залучають нас політики. Якби всі думали, як я, то війни не було б", - написала Корячка в інста-сторіз.

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Також блогерка оскандалилася заявою щодо того, що в українських військових немає шансів у війні з російськими окупантами, бо більшість з них без досвіду.

"Кого зараз набирають? М'ясо? Щоб що? У воїнів немає шансів. Тупо геноцид народу. Як ви, с*ка, цього не бачите? Невже не можна переговорами все вирішити?" - каже скандальна блогерка.

Зазначимо, Тетяна Коряк у 2021 році стала "блогером року". На її Instagram підписані більше мільйон чоловік. Там вона розповідає про своє життя, харчування та спорт. Однак після конфлікту вона закрила свою сторінку.

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