Блогерка-мільйонник з України Тетяна Коряк, більш відома як Корячка, оскандалилася висловлюванням про повномасштабну війну в Україні та воїнів ЗСУ.
Так, Корячка відповіла своїй підписниці, яка написала про те, що їй боляче дивитися на дитину, яка постійно плаче за татом-військовим. Тетяна сказала, що ніхто не зобов'язаний йти захищати країну, як цей чоловік. Більш того, за її словами, якби вона була чоловіком, то ніколи б не взяла в руки зброю.
"Я не збираюся вбивати іншу людину ні під яким приводом. Це брудні ігри, в які залучають нас політики. Якби всі думали, як я, то війни не було б", - написала Корячка в інста-сторіз.
Також блогерка оскандалилася заявою щодо того, що в українських військових немає шансів у війні з російськими окупантами, бо більшість з них без досвіду.
"Кого зараз набирають? М'ясо? Щоб що? У воїнів немає шансів. Тупо геноцид народу. Як ви, с*ка, цього не бачите? Невже не можна переговорами все вирішити?" - каже скандальна блогерка.
Зазначимо, Тетяна Коряк у 2021 році стала "блогером року". На її Instagram підписані більше мільйон чоловік. Там вона розповідає про своє життя, харчування та спорт. Однак після конфлікту вона закрила свою сторінку.