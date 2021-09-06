Помер батько голлівудського актора Х'ю Джекмана.

Голлівудський актор Х'ю Джекман 5 вересня втратив батька. Чоловік помер від раку.

"Рано вранці в День батька мій тато мирно помер. І хоча є глибокий смуток, я сповнений такої подяки і любові. Одним словом, мій батько був видатною людиною. Він присвятив своє життя сім'ї, роботі і вірі. Я молюся, щоб він зараз знайшов спокій у мирі з Богом", - написав зірка у своєму інста-блозі.

Варто відзначити, що і сам Х'ю Джекман боровся з раком. У 2013 році він дізнався про своє онкозахворювання. Йому видалили три злоякісні утворення з носа і одне - з плеча. А також він переніс шість операцій.

Чим відомий Х'ю Джекман

Став відомий широкій публіці за роллю супергероя-мутанта Росомахи в серії фільмів "Люди Ікс".

Вершиною його акторської майстерності переважною більшістю критиків визнана робота в детективному трилері "Полонянки". Також широко відомий за фільмами "Кейт і Лео", "Пароль "Риба-меч"", "Ван Хельсінг", "Фонтан", "Престиж", "Жива сталь", "Знедолені", "Робот на ім'я Чаппі" і "Австралія".

Номінант на премії "Оскар" (2013), BAFTA (2013) і "Золотий глобус" (2002, 2018), володар премії "Золотий глобус" (2013), театральної премії "Тоні" (2004) і телевізійної премії "Еммі" (2005).

Автор: Діана Могилєвич