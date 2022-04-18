Відомий голлівудський актор завів стосунки з дівчиною, яка втричі молодша.

Легендарний голлівудський актор Аль Пачіно, якому через тиждень виповниться 82 роки, закрутив роман зі світською левицею Нур Альфаллах, який 28 років. Відомо, що Аль Пачіно - не перший обранець дівчини, з яким у неї така велика різниця у віці. До цього вона була помічена у відносинах з 78-річним музикантом Міком Джаггером і 60-річним мільярдером Ніколасом Берггрюеном.

Про це повідомляє Page Six.

Відомо, що Аль Пачіно і Нур Альфаллах познайомилися і почали зустрічатися під час пандемії коронавірусу. Джерела видання повідомляють, що батьки дівчини на кілька років молодші за її нового обранця, і, схоже, взагалі не проти такого союзу.

"В основному вона зустрічається з дуже багатими літніми чоловіками... Вона була з Аль деякий час, і вони дуже добре ладнають. Різниця у віці не здається проблемою, хоча він старший за її батька", - сказано в повідомленні видання.

Нагадавши, Аль Пачіно впав на червоній доріжці кінопремії BAFTA.

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