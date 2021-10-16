Зазвичай конкурс проходить в США, але в цьому році він відбудеться в Ізраїлі.

27-річна учасниця телешоу "Холостяк" Анна Неплях перемогла у фіналі українського відбору "Міс Україна – Всесвіт 2021", що пройшов у "Fairmont Grand Hotel" у Києві ввечері 15 жовтня.

Про це в Instagram повідомили організатори.

Дівчину обрали з-поміж 15 конкурсанток з різних міст України.

Анна Неплях родом з Дніпра, наразі займається живописом й успішно експонується закордоном.

Зазвичай конкурс проходить в США, але в цьому році він відбудеться в Ізраїлі.

У своєму блозі переможниця відбору пише про спорт, їжу, ділиться враженнями від поїздок і викладає світлини зі зйомок для модних глянців.

Неплях також знімалася у телешоу "Холостяк-10", тоді журналістам вона пояснювала, що шукала харизматичного й мужнього чоловіка, сексуального інтелектом та емоційною стабільністю.

Дніпрянка майже не фарбується у повсякденному житті.

"Я вважаю, що найкращий зовнішній вигляд для дівчини – це чисте волосся, здорова шкіра, усмішка і кохання", – розповідала Неплях в інтерв’ю виданню "Хочу".

Дівчину часто цькували за зовнішність. Це, на її думку, роблять люди закомплексовані та нереалізовані.

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Автор: Віолетта Орлова