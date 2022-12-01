Йдеться про Аліну Єршову, яка поділилася своїми фотографіями в купальнику. Дівчина має стрункий і доглянутий вигляд, але багато користувачів вирішили, що у неї якісь проблеми зі здоров'ям.

Учасниця "Холостяк-12" Аліна Єршова поділилася своїми фотографіями, зробленими на пляжі в Дубаї. Там вона позує в чорному купальнику разом зі своєю конкуренткою Сашею з Києва.

У коментарях розгорілися бурхливі обговорення зовнішнього вигляду Аліни. Багато шанувальників почали писати їй, що вона занадто худа. Деякі навіть ображали.

Реакція соцмереж

Під фотографіями учасниці зібралося дуже багато користувачів, які розкритикували її зовнішній вигляд.

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"Без сліз не поглянеш. Нездорова худоба... Треба відгодовувати, і терміново!"

"Алінці б кілограм 5 набрати і буде взагалі топчик"

"Навіщо ці кістки показувати?"

Однак були й ті, хто заступився за Аліну. Вони дорікнули хейтерам за те, що ті лізуть не в свою справу.

"Я не розумію, навіщо писати людину про кістки. Ну худенька вона, то що зробити? Або наприклад повній людині писати "ти товста"... Це таке не інтелігентне спілкування, плоскоуміє, я б так сказала! Аліна, ви хороша дівчина, щастя вам!"

"Той, хто пише "тобі б трохи поправитися", - а вам би мізків побільше! Вона така, яка є. І чому повинна набирати вагу? Тому що ви так сказали?"

Сама Єршова на сплески хейту з боку підписників ніяк не відреагувала.

Хто така Аліна Єршова з "Холостяка-12"

Дівчині 23 роки. Вона - фінансовий аналітик родом з Мирнограда. Зараз живе і будує свою кар'єру в Києві.

Нагадаємо, фаворитка "Холостяк" Мудра влаштувала "пожежу" фото в бікіні.

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