Раніше дівчина не могла себе захистити.

Молода виконавиця, учасниця шоу "Голос країни" Юлія Юріна згадала, як брала участь у Нацвідборі на Євробачення і в той час зіткнулася з хейтом через зайву вагу.

На Youtube-каналі "Слух" вона розповіла, що у неї є розлад харчової поведінки, через що її фігура не відповідає "стандартам 90-60-90".

Однак дівчина переконана, що це не привід для хейту і насмішок. До прикладу вона привела головного режисера Нацвідбору на Євробачення. Тоді вона вказала Юріній на недосконалості фігури.

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"Після генерального прогону головний режисер мене заводила в рубку, де були екрани, показувала мені мій виступ і говорила: "Подивися, у тебе немає кубиків на животі. Що це за костюм? Тобі треба його закрити, це ненормально, негарно", - поділилася співачка.

Вона додала, що зараз зуміла б себе захистити, але тоді не знала, як це зробити.

Чим відома Юлія Юріна

Юлія Юріна - екс-учасниця групи YUKO. Вона народилася в Краснодарському краї, має російське громадянство. У 2012 році вона переїхала до Києва. Дівчина неодноразово говорила, що хоче отримати українське громадянство.

На початку повномасштабного російського вторгнення вона жорстко засудила геноцид українського народу і злочинний режим Кремля.

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