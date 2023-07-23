Ротару відреагувала на обстріл Одеси / колаж з фото

У ніч з 22 на 23 липня країна-терорист Росія завдала удару по Одесі, в результаті якого є постраждалі і загиблі. Серед постраждалих є і діти.

Українські знаменитості вже відреагували на масований обстріл по Одесі. Так, співачка Софія Ротару оприлюднила кадри наслідків ракетного удару по місту і додала емодзі у вигляді розбитого серця.

Варто відзначити, що артистка кожен раз реагує на звірства окупантів, проте найчастіше вона небагатослівна.

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Реакція Ротару на атаку по Одесі / скріншот Instagram

Володимир Дантес, Володимир Остапчук, Лілія Ребрик, Настя Каменських, Анна Кошмал та інші українські артисти також відреагували на запуск ракет по Одесі і руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору Української Православної церкви Московського патріархату.

Вони, як і Софія Ротару, опублікували кадри наслідків і попросили одеситів триматися.

Зірки не змогли стримати емоцій після удару по Одесі / скріншот Instagram

Ракетний удар по Одесі - що відомо

У ніч на 23 липня Росія запустила по Одесі 19 ракет різного типу, дев'ять з них ЗСУ знищили. В результаті атаки зруйновані Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ МП, приватний будинок і ще кілька споруд.

Також відомо про 22 постраждалих, серед яких четверо дітей, і загибель чоловіка

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