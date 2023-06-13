Елізабет Гілберт заявила, що не хоче додавати будь-якого болю людям, які вже його відчувають.

Американська письменниця Елізабет Гілберт, відома завдяки книзі "Їсти, молитися, любити", планувала випустити нову книгу "Сніговий ліс". Нова її робота про життя росіян в Сибіру.

Однак після негативної реакції українців вона відмовилася від цієї затії. На своїй сторінці в Instagram вона сказала, що за останній час отримала дуже багато повідомлень від українських читачів, які обурені і розчаровані тим, що вона буде випускати таку книгу в той час, як вони борються з російською агресією.

"Хочу сказати, що почула і прочитала всі повідомлення, і ставлюся до них з повагою. Тому я знімаю книгу з календаря публікацій. Зараз не час для публікації цієї книги. Я не хочу додавати будь-якого болю людям, які вже відчувають і продовжують відчувати важкі страждання. Це вибір, який я зробила", - сказала Гілберт.

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Чим відома Елізабет Гілберт

Елізабет Гілберт - автор бестселера "Їсти, молитися, любити", який з грудня 2010 року протримався 185 тижнів у "Списку бестселерів за версією The New York Times". За цим романом знято фільм "Їж, молись, люби" з Джулією Робертс у головній ролі. Одним з продюсерів виступив Бред Пітт.

У 1994-2002 роки Елізабет була одружена з Майклом Купером. Потім у неї був ще один шлюб, але теж невдалий. У 2016 році Гілберт оголосила, що зустрічається зі своєю подругою Раєю Еліас. Однак її дівчина померла від онкології. У період хвороби Еліас Гілберт писала книгу "Місто жінок".

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