За її словами, у них різна думка з приводу "хороших руських".

Українська актриса Катя Кузнєцова в інтерв'ю Славі Дьоміну розповіла про стосунки з хлопцем-росіянином і як на них вплинуло повномасштабне російське вторгнення.

За словами знаменитості, вони стали часто сваритися, бо Катя впевнена, що "хороших руських" не існує, а її бойфренд вважає інакше.

Вона додала, що деякі знайомі її молодої людини, які засудили злочинний режим Кремля, виїжджають з Росії.

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"Ну зрозуміло, всі хочуть змінити режим, але хочуть відсидітися, і ми сваримося з цього приводу", - сказала Кузнєцова.

Сама актриса хоче не тільки, щоб диктатор Володимир Путін відчепився від України, але вона ще й жадає помсти за вбивства мирних жителів, зруйновані будинки, зґвалтування жінок.

"Хтось просто хоче, щоб від нас відчепилися, а я хочу помсти. Я хочу, щоб вони відчули, що перенесли мої батьки, мої родичі. Я не хочу, щоб ми просто виграли. Хочу щоб був якийсь струс", - каже актриса.

Чим відома Катя Кузнєцова

Катя Кузнєцова - українська актриса театру і кіно. Дівчина багато років жила і працювала в Росії, у неї там була навіть нерухомість - квартира і автомобіль. Однак у 2022 році вона засудила велику війну в Україні та виїхала з країни-агресора.

Кузнєцова відома завдяки ролям у таких фільмах і серіалах як "Анка з Молдованки", "Рік у Тоскані", "Напарниці", "Кухня", "Хто ти" та інших.

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