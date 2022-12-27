Дизель з Green Grey влаштовує благодійний аукціон.

Учасник рок-групи Green Grey Андрій Яценко, більш відомий як Дизель, з початку повномасштабного російського вторгнення служить в батальйоні "Мрія".

Щоб допомогти своїм товаришам по службі, він вирішив організувати аукціон, в ході якого продасть права на пісню "Емігрант", статуетку MTV Europe Music Awards за "Найкращого українського виконавця" і свою першу гітару. Також він виставив на аукціон свою квартиру в Києві.

"Я створюю колекцію NFT під назвою "Емігрант", в якому продам найцінніше зі свого життя, щоб зібрати суму на потреби мого батальйону. Кожен солдат зараз бореться за нашу з вами свободу, але допомога їм дуже потрібна", - написав Яценко на своїй сторінці в Facebook.

Відео дня

Що відомо про гурт Green Grey

Green Grey - український рок-гурт, який має одну пісню українською та кілька англійською мовами. Склад групи за 20 років кілька разів змінився. З першого складу в колективі залишився тільки автор музики і головний ідеолог групи Дизель (Андрій Яценко).

Скандал з групою Green Grey

У травні 2021 року Офіс президента України запросив групу для виступу на святкування 30-річчя незалежності України. У липні запрошення скасували через відео одного з учасників групи, де він негативно висловлювався про мовний закон, націлений на захист української мови в Україні.

У відповідь Яценко розкритикував це рішення, заявивши, що це українська група, яка платить податки в Україні, а тепер їх намагаються стерти з історії України.

Вас також можуть зацікавити новини: