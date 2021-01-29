Процедура здійснюється автоматично, нагадали в українському Мінкульті.

Служба безпеки України включила до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, п’ятьох російських виконавців.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури й інформаційної політики.

Читайте такожРепера Тіму Білоруських затримали з двома кілограмами гашишу – ЗМІ

Відтепер в’їзд до країни заборонено співачкам Ольги Кормухіної та Ольги Засульської, музиканту Ігорю Саруханову, колишньому учаснику гурту "Чай вдвоем" Денису Кляверу і співаку Марку Тишману.

"Відповідними наказами МКІП російських артистів було включено до переліку. Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено", – йдеться у повідомленні Мінкульту.

Інші новини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН