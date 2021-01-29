Служба безпеки України включила до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, п’ятьох російських виконавців.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури й інформаційної політики.
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Відтепер в’їзд до країни заборонено співачкам Ольги Кормухіної та Ольги Засульської, музиканту Ігорю Саруханову, колишньому учаснику гурту "Чай вдвоем" Денису Кляверу і співаку Марку Тишману.
"Відповідними наказами МКІП російських артистів було включено до переліку. Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено", – йдеться у повідомленні Мінкульту.
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