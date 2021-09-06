Українці обурені поведінкою російської реперки.

Російська реперка і блогер Інстасамка провела концерт у Києві, на якому встигла в черговий раз оскандалитися.

Якщо раніше вона вигнала візажистів за незначне запізнення, то зараз вона влаштувала цілу істерику, щоб із залу вивели хлопця в білій панамі, який їй не сподобався.

"Що таке? А можна охорону? У мене є одна людина, яка мені не подобається в залі. Можна його вивести на**й? Ось ти, в панамці білій у****ній, провалюй звідси", - заявила вона зі сцени.

Попри те, що на концерт прийшло багато людей, все ж знайшлися і ті українці, які розкритикували артистку "в пух і прах".

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"Приїхала якась с*ка з країни, з якою у нас конфлікт. Їй дозволили виступати, а вона виганяє з ганьбою хлопця, нашого українського. Людина просто прийшла подивитися, він нічого не робив. Вона просто сказала, що він їй не подобається і вигнала на**й, а все це стадо, наше українське, почало кричати: "на**й, на**й". Це хіба нормально? Українці, повинні були б підтримати хлопця, а їй сказати, щоб йшла на**й. Їдь на**й в свою країну, ти мерзота", "Хто городнє лякало зняв?", "Для чого ми пускаємо в Україну біомусор? На**й з України треба подібне сміття. Нехай воно там кваситься на своїх болотах", - пишуть користувачі мережі.

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Автор: Діана Могилєвич